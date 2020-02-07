Нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин в 2008-2010 годах был одним из руководителей инвестиционной компании UFG. Он и члены его семьи заработали около 33 с половиной миллионов долларов. Это следует из письма UFG, поступившего в РБК. В компании подчеркивают, что раскрыли данные о доходах с согласия семьи премьер-министра. Доля Мишустина была оформлена на семейный траст – это общепринятая практика, — говорится в письме. После того, как Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу, бенефициаром траста стала его жена Владлена. Объяснения о происхождении состояния семьи премьер-министра оставляют вопросы, — сказал «Эху» один из руководителей российского отделения Трансперенси Интернешнл Илья Шуманов.

Сразу после назначения Михаила Мишустина премьером, его доходами заинтересовался Алексей Навальный. В частности, он утверждает, что премьер и его родственники владеют недвижимостью на 3 миллиарда рублей. Соратник Алексея Навального Леонид Волков в своем телеграм-канале назвал письмо UFG нереальным по наглости пресс-релизом Мишустина. По его мнению, налицо некоторые противоречия. Либо Мишустин продолжал управлять фондом, будучи министром, а владение было оформлено на родственников, что незаконно, либо Мишустин не управлял фондом и тогда незаконно получил премию, — пояснил Волков.