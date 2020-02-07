Чеченский министр заявил, что нападение на журналистку Милашину и адвоката Дубровину могло быть инсценировано

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном могло быть инсценировано.

«У нас есть свое предположение о том, что Милашина и иже с ней спровоцировали или, что скорее всего, инсценировали подобное нападение для того, чтобы у всех появилось предположение, о котором говорите вы [ранее Е.Милашина заявила, что за нападением могут стоять чеченские власти – ЭМ]. Все здесь весьма и весьма запутано и взаимосвязано. Это не первый раз. Милашина у нас – притча во языцех», — заявил он.

Д.Умаров выразил свое сожаление в связи со случившимся нападением, «если оно было реальным нападением». Он подчеркнул, что в таком случае нападавшие должны быть наказаны по закону.

«Я уверен, что в этом вопросе разберутся. Если там реально есть виновные, то они будут наказаны», — добавил он.

При этом Д.Умаров отметил, что Е.Милашина должна понимать, что не все жители республики поддерживают ее деятельность.

«И Милашина, и мы с вами должны хорошо понимать, что не каждый житель того региона, который мы последовательно и перманентно обливаем грязью, помоями и разными прочими нечистотами и экскрементами, будет готов с широкой толерантной улыбкой расстилать перед нами бархатные ковры политкорректности и гостеприимства, далеко не каждый», — заключил он.