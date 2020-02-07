Муратов: Полицейские начали проверку по факту препятствования деятельности и избиения Милашиной и Дубровиной

Полицейские начали проверку по факту препятствования профессиональной деятельности и избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Уже сейчас мы получили из МВД Чечни и из федерального Министерства внутренних дел уведомление, что возбуждено дело проверки по заявлению об избиении и препятствовании профессиональной деятельности в ОВД города Грозный. Будем ждать результатов этого расследования», — сказал он.

Главный редактор «Новой газеты» сообщил, что в результате вчерашнего избиения Е.Милашина и М.Дубровина получили шишки и гематомы.

«Самочувствие у Лены и Марины среднее, к сожалению. Гематомы продолжают расти, шишки продолжают расти. Получили они сильно, а не символически», — подчеркнул он.

Д.Муратов потребовал, чтобы глава Чечни Рамзан Кадыров принес извинения за избиение Е.Милашиной и М.Дубровиной на территории республики.

«Это произошло на территории региона, всю ответственность за который несет обладающий огромными полномочиями и высоким авторитетом среди населения господин Рамзан Ахматович Кадыров. Он ввел практику извинений в нашей стране. В данном случае дошла очередь и до него. Он как герой России, человек, доказавший свое мужество во многих боевых столкновениях, думаю, найдет его и для того, чтобы извиниться перед двумя избитыми в центре его столицы женщинами», — сказал он.

Д.Муратов отметил, что руководство «Новой газеты» не собирается ограничивать поездки своих сотрудников в Чечню.