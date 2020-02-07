Московский метрополитен намерен обратиться в полицию в связи с розыгрышами на тему коронавируса в столичной подземке. По данным СМИ, на станции Александровский сад в вагоны зашли два человека в защитных костюмах и семеро кашляющих китайцев в медицинских масках.

Пранкеров вывели на следующей станции. В пресс-службе метро считают, что это не шутки, а обыкновенное хулиганство.