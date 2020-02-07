В Хабаровске в обязательном порядке будут носить маски работники транспорта, тц и банков, учителя и воспитатели

В Хабаровске в целях профилактики ОРВИ и коронавируса в обязательном порядке будут носить маски работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели и медики, — все, кто ежедневно имеет личный контакт с большим количеством людей.

Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Местные власти утверждают, что масок хватит всем. На прошлой неделе введено ограничение на продажу — 15 масок в одни руки.