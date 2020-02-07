Начальник Управления ФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро службы. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Емельянов подозревается в причинении ущерба на три миллиона рублей при ремонте общежития в исправительной колонии Владикавказа.