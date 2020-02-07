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14:30, 07 февраля 2020

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых. Регулятор допускает возможность ее дальнейшего снижения в ближайшее время. В прошлом году ЦБ менял ключевую ставку пять раз. Последний раз – в декабре.
После объявления о снижении ставки рубль ускорил падение на валютной бирже, — отмечает ТАСС.



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