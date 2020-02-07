Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых. Регулятор допускает возможность ее дальнейшего снижения в ближайшее время. В прошлом году ЦБ менял ключевую ставку пять раз. Последний раз – в декабре.

После объявления о снижении ставки рубль ускорил падение на валютной бирже, — отмечает ТАСС.