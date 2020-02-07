Российский рынок акций сегодня снижается

В лидерах падения бумаги Роснефти из-за угрозы введения американских санкций, — сообщает Интерфакс.

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили, что рассматривают возможность введения санкций против Роснефти за ее деятельность в Венесуэле.

По данным Bloomberg, Вашингтон пока не принял решение — американские чиновники опасаются, что санкции могут вызвать хаос на мировых рынках нефти. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уже привыкла к угрозам Вашингтона из-за сотрудничества с венесуэльскими властями.