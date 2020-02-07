Следственный комитет просит суд арестовать замначальника Генштаба Халила Арсланова, который обвиняется в мошенничестве

Следственный комитет просит суд арестовать зам.начальника Генштаба Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Сегодня он доставлен на допрос к следователям по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в Воентелекоме, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

До сих пор Арсланов находился под подпиской о невыезде. Генерал-полковник продолжает занимать должность зам.главы Генштаба