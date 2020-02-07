Прилетевших в Екатеринбург китайцев сегодня увезли в санаторий для двухнедельного обследования

Но россиян, которые были на этом же рейсе, отправили по домам.

Китайцев, прилетевших в Екатеринбург из Пекина, доставили в зону обсервации. В санатории «Бодрость» в течение двух недель их будут осматривать врачи-инфекционисты. Туда отправили около 60 китайцев. При этом россиян, которые летели вместе с ними в одном самолёте, не отправили в зону обсервации. Отмечу, санаторий находится рядом с жилыми домами, поэтому некоторые горожане начали беспокоиться. Недовольными остались и люди, которые лечились в учреждении – накануне им пришлось оттуда уехать. Свердловский Роспотребнадзор провел сегодня днём пресс-конференцию, представители ведомства попытались успокоить горожан. Они рассказали, что китайцев проверили в екатеринбургском аэропорту с помощью тепловизоров и у них нет никаких симптомов вирусных инфекций. Но в соответствии с правилами они должны две недели находиться под наблюдением. Также в Роспотребнадзоре заявили, что россияне, которые прилетели тем же рейсом из Пекина, должны оставаться дома, они получили постановление об изоляции и предупреждение о нарушении правил. К ним будут приходить врачи и осматривать их.

Американским властям стоит поучиться у россиян организации борьбы с новым китайским вирусом. Об этом пишут зарубежные издания.

Российские власти закрыли границу с Китаем и создали отдельный минигородок для тех, кого вывезли оттуда — для того, чтобы продержать в карантине 2 недели, отмечает Newsweek. Это отличается от поведения американских служб, которые пока не демонстрируют активной борьбы с этой угрозой.

Это один из ключевых моментов — закрытие не только авиасообщения, но и полный запрет на пересечение границы — как пешком, так и на автомобиле. Отмечает Голос Америки. Портал The Hill также подчёркивает, что идея, высказанная российскими властями о депортации подозреваемых на наличие вируса иностранцев — имеет под собой смысл.

The Washington Post пишет про то, что в случае с американцами их поселят на военных базах. Впрочем, издание ссылается на одного из очевидцев, который описал происходящее на этих базах как «бардак». Некоторые американцы называют это «ночным кошмаром» — они крайне удивились негостеприимству со стороны своих же властей, но отмечали — как счастливы, что их наконец-то вернули на родную землю.

На данный момент официально в России зафиксировано только два случая выявленного коронавируса.