Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии, вновь заключили под стражу

Такое решение принял Второй кассационный суд в Москве. Он отменил постановление нижестоящей инстанции, согласно которому Цуркан вместо ареста назначали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Представление замгенпрокурора Леонида Коржинека об отмене апелляционного определения, вынесенного в середине января этого года, Второй кассационный суд общей юрисдикции рассматривал в закрытом режиме. Это связано с тем, что Карина Цуркан является фигурантом дела о шпионаже. Сама бывший топ-менеджер «Интер РАО» пришла на заседание со сложенными в сумку вещами, а также со своей матерью, которая в зал войти тоже не смогла. Перед оглашением вердикта вышедшая в коридор Цуркан и ее мать некоторое время плакали, а обвиняемая говорила, что все предрешено.

Речь шла об апелляционном определении, согласно которому в середине января Цуркан была освобождена из СИЗО «Лефортово» после полутора лет заключения под стражей. Кассационная коллегия судей нашла в этом постановлении целый ряд нарушений. В итоге в отношении бывшего топ-менеджера «Интер РАО» будет действовать вердикт Мосгорсуда: в конце прошлого года он продлил арест Цуркан до середины марта. Материалы при этом повторно рассмотрит 1-й Апелляционный суд в новом составе.

Сама Цуркан в среду в интервью «Эху Москвы» рассказала о том, что ее несколько часов удерживали в кабинете следователя в СИЗО «Лефортово». Она связала это именно с планировавшимся выступлением на нашей радиостанции. Также Цуркан утверждала, что заключение под стражу в ходе сегодняшнего разбирательства ей заранее пообещал следователь.

По версии ФСБ, Карина Цуркан передала молдавским спецслужбам секретный документ российского Минэнерго. Бывший топ-менеджер «Интер РАО» обвинения категорически отрицает и настаивает, что таким образом ее хотели сместить с должности.