РБК публикует сегодня письмо инвест-компании UFG о доходах Михаила Мишустина и его семьи. Нынешний премьер работал в UFG с мая 2008 по апрель 2010-го.

Юридически такой способ получения доходов вписывается в международное право, но целесообразность публикации точных данных неясна. Об этом в эфире «Эха» рассказал бывший первый зампред Центробанка, профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

Возможной причиной согласия на публикацию данных о трасте могло стать большое общественное внимание к недвижимости Мишустина, и семья премьера решила объяснить свои доходы, отметил Олег Вьюгин.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в своем телеграм-канале назвал письмо UFG «нереальным по наглости пресс-релизом Мишустина».

Волков обращает внимание на некоторые противоречия: из письма следует, что либо Мишустин продолжал управлять фондом, будучи министром, а владение было оформлено на родственников, что незаконно, либо он не управлял фондом, и тогда незаконно получил премию.