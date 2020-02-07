В столице Чечни совершено нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Атака была совершена с санкции властей республики, такое предположение в эфире «Эха» высказала сама Елена Милашина.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Милашина отметила, что они не собираются покидать регион, несмотря на нападение.

Пострадавшие журналистка и адвокат могли инсценировать атаку на самих себя, чтобы бросить тень на администрацию региона. Такое мнение «Эху» высказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Умаров отметил, что избить женщин могли простые местные жители, недовольные их деятельностью в Чечне.

В Союзе журналистов России возмущены нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном. На сайте организации отмечается, что Союз журналистов будет следить за расследованием инцидента и ожидает, что в ближайшее время правоохранительные органы привлекут виновных в этом нападении к предусмотренной законом ответственности.

Руководство «Новой газеты» не собирается ограничивать поездки своих сотрудников в Чечню. Об этом «Эху» рассказал главный редактор издания Дмитрий Муратов.

Дмитрий Муратов отметил корректную и профессиональную работу местной полиции с обращением пострадавших и выразил надежду, что МВД республики продолжит качественно выполнять свои обязанности.