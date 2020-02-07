«Коммерсантъ»: Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося

Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося, — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу правительства. В Белом доме сообщили, что работа над поправками в соответствующий закон завершается. Госдума планирует принять законопроект уже в весеннюю сессию.

Депутат Леонид Калашников рассказал. Что в законе могут появиться и другие изменения. В частности, для соискателей российского гражданства может быть отменено требование о непрерывном проживании в стране в течение пяти лет и необходимость подтверждения законного источника доходов.