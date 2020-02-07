Зам.начальника Генштаба Российской армии Халил Арсланов задержан и доставлен на допрос в Главное Военное следственное управление СК, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, генерал-полковник проходит по делу о хищении почти 7 миллиардов рублей. Его будут допрашивать по новым эпизодам о хищениях в Воентелекоме.

Арсланов продолжает занимать должность зам.начальника Генштаба, но ушел в отпуск. Он находится под подпиской о невыезде.