Пользователи МТС жалуются на сбой – отключились сотовая связь и интернет. По данным сайта Downdetector, сообщения о проблемах поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России.

В пресс-службе МТС Ведомостям заявили, что произошел краткосрочный 20-секундной сбой сети. Утверждается, что сейчас сеть МТС работает в обычном режиме.