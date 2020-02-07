Глава Союза журналистов предположил, что нападение на Елену Милашину в Грозном связано с ее расследованиями

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предположил, что нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в Грозном связано с ее расследованиями.

«Елена Милашина давно занимается расследованиями по поводу некоторых сложных ситуаций в Чечне, возможно, именно это и спровоцировало нападение», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом В.Соловьев отметил, что не считает Чечню опасным для журналистов регионом.

«Я не думаю, что он прям опасен. Я не раз бывал в Чечне за последние два года, ездил в те регионы, где когда-то был во время войны. По республике можно спокойно передвигаться, гулять там вечером и ночью, особых проблем нет. Но лучше заниматься расследованиями с местными коллегами, тогда вообще все спокойно», — заметил он.

Союз журналистов России заявил о своем возмущении нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. СЖР потребовал от правоохранительных органов разобраться в этой ситуации.