В Госдуму внесен законопроект о проведении в Москве эксперимента с искусственным интеллектом

Участвующие в его разработке компании будут находиться в особом правовом статусе.

Эксперимент может начаться в столице уже 1 июля. Особый правовой режим должен простимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений, где целесообразно его внедрение, и в конечном счете, приблизить страну к технологическому суверенитету, о котором так часто говорит руководство страны.

В эксперименте будут участвовать специально отобранные IT-компании. Интерес уже проявили «Яндекс», резиденты фонда «Сколково» и «Лаборатории Касперского». Мэрия Москвы будет определять требования для разработок искусственного интеллекта.

Источник РБК говорит, что искусственный интеллект в перспективе будет помогать анализировать дорожную обстановку и регулировать светофоры, управлять городским освещением. Он уже используется во многих сферах, например, в столице тестировали возможность выявления рака легких у пациентов

Эксперимент в столице продлится пять лет. По итогам правительству будет предложено внести изменения, касающиеся российского интеллекта, в российское законодательство.