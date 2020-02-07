Минздрав представил список наркотических препаратов для лечения тяжелых заболеваний, которые можно будет ввозить в РФ

В списке, опубликованном Минздравом, перечислены незарегистрированные в России лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Их можно будет легально ввозить для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов. Решение о необходимости закупки препарата принимают врачебные комиссии медорганизаций, например, если зарегистрированные препараты больному не помогают. В перечне содержатся лекарства для лечения эпилепсии — Мидазолам, Диазепам, Фенобарбитал, Лоразепам и Клобазам, другое название — Фризиум). Из-за этого препарата ранее возник скандал, когда было задержано несколько матерей, заказавших лекарство для своих больных детей. После того, как эти случаи привлекли внимание, уголовные дела закрыли. Представители общественных организаций заявили о том, что не менее 2 тысяч детей нуждаются в получении фризиума. После этого правительство поручило выделить более 20 миллионов рублей на закупку ряда незарегистрированных препаратов. При этом в благотворительных фондах отмечали, что системным решением проблемы была бы регистрация необходимых лекарств в России.

Приказ Минздрава вступит в силу в марте и будет действовать до конца 2023 года.