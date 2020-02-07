Полиция Грозного проводит проверку в связи со вчерашним нападением на Елену Милашину и Марину Дубровину

Об этом говорится на сайте УМВД Грозного. Поздно вечером на них напали и избили возле гостиницы «Континент», где они остановились.

Руководство Чечни пока этот инцидент никак не прокомментировало.

Союз журналистов России осуждает нападение на обозревателя «Новой газеты» и адвоката в столице Чечни. МВД должно выяснить все обстоятельства случившегося. Об этом «Эху» рассказал председатель Союза Владимир Соловьев.

Владимир Соловьев отметил, что Чечня в последнее время не является особо опасным регионом для поездок журналистов, но лучше находиться там в сопровождении местных коллег.