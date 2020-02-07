Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов, ставший фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей, задержан

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, ставший фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей, задержан, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Арсланов задержан в пятницу утром, ему инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам: «по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно».

Как следует из документов, уголовное дело, по которому обвиняемым стал Арсланов, было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года.