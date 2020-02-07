В Москве введут экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта. Соответствующий законопроект появился сегодня в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке сказано, что он позволит определить, какие изменения правового режима обеспечат технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта.

Участниками эксперимента могут стать компании, занятые разработкой технолоигй искусственного интеллекта, а также товаров и услуг на основе таких технологий.