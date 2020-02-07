«Коммерсантъ»: Российское гражданство можно будет получить без отказа от уже имеющегося

Власти России намерены отменить норму, в соответствии с которой иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения российского паспорта. Об этом пишет газета Коммерсант со ссылкой на пресс-службу правительства.

Законопроект в думу еще не внесен, но как заявил вице-спикер Петр Толстой, депутаты планируют принять его уже в весеннюю сессию.