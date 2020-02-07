Защита помилованной граждански Израиля Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в ЕСПЧ

Защита помилованной граждански Израиля Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в заявлении адвокатов. Они намерены добиваться отмены приговора, который считают незаконным и необоснованным.

25-летняя гражданка Израиля была задержана в апреле прошлого года на пересадке в аэропорту Шереметьево. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима, 30 января она вышла на свободу после помилования президентом Владимиром Путиным.