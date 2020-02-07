Минздрав разработал перечень лекарственных препаратов, которые можно будет ввозить в Россию

Минздрав разработал перечень лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые можно будет ввозить в Россию для оказания медпомощи по жизненным показаниям.

Как пишет «Коммерсантъ», можно будет ввозить пять препаратов: деазепам, мидазолам, клобазам (который также называется фризиум), лоразепам и фенобарбитал. Эти средства используются для лечения эпилепсии.

Ранее возникали скандалы и даже возбуждались уголовные дела из-за того, что матери больных детей заказывали по почте фризиум.