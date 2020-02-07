Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КНДР, — об этом пишет южнокорейская пресса со ссылкой на источники в Пхеньяне. По их данным, инфекция выявлена у жительницы столицы Северной Кореи, которая недавно посещала Китай.

По последним данным, всего зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения. От коронавируса погибли 639 человек, вылечены 1625.