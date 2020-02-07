Бывший глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра Минэкономразвития. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.
2020-02-07T12:06:00+03:00
2020-02-07T12:07:22+03:00
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12:06, 07 февраля 2020
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