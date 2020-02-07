Кассационный суд рассмотрит представление прокуратуры, обжаловавшей решение об освобождении Карины Цуркан

Кассационный суд сегодня рассмотрит представление Генпрокуратуры, обжаловавшей решение об освобождении из-под стражи члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии.

Ранее в нашем эфире она рассказала, что её специально удерживали в кабинете следователя в СИЗО, куда они пришли для ознакомления с делом. Цуркан считает, что это произошло из-за того, что она собиралась дать интервью «Эхо Москвы».

Цуркан добавила, что её и адвоката выпустили только спустя несколько часов.