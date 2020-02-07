Управляющий партнер UFG частично раскрыла доходы главы правительства Михаила Мишустина от работы в этой компании

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко частично раскрыла доходы главы правительства Михаила Мишустина и его семьи от работы в этой инвестиционной компании. Письмо опубликовано в РБК.

Вознаграждение Мишустина в 2009 году составило около двух с половиной миллионов долларов. Жена премьер-министра, его мать и сестра за период с 2010 по 2015 заработали там 33 с половиной миллиона.

Юридически такой способ получения доходов вписывается в международное право, но целесообразность публикации точных данных неясна. Об этом в эфире «Эха» рассказал бывший первый зампред Центробанка, профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

Возможной причиной согласия на публикацию данных о трасте могло стать большое общественное внимание к недвижимости Мишустина, и семья премьера решила объяснить свои доходы, отметил Олег Вьюгин.