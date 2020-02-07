Федеральная антимонопольная служба пригрозила штрафами производителям и продавцам медицинских масок

Цены на них выросли на фоне распространения коронавируса.

Самые дорогие маски продаются в Адыгее. Цены подскочили почти в 15 раз. Речь идет об оптовом сегменте, рассказал сегодня замглавы ФАС Андрей Цариковский. На Дальнем Востоке стоимость медицинских изделий увеличилась в 2 с лишним раза. Впрочем, есть регионы, где они подорожали в десятки раз. Задирают цены, по данным антимонопольной службы, и сами производители. Одно из таких предприятий работает в Петербурге. За злоупотребление монопольным положением и картельный сговор власти обещают крупные штрафы. ФАС предлагает также создать оперативный штаб по мониторингу цен.

О беспрецедентном росте цен на маски президенту рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Владимир Путин в ответ потребовал выявить тех, кто решил нажиться на коронавирусе и отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на товары.

В «Единой России» уже подготовили законопроект, направленный против завышения цен в аптеках.