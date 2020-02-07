Столичный метрополитен попросит полицию найти тех, кто устроил в подземке розыгрыш на тему коронавируса

Ранее сообщалось, что на станции Александровский сад в вагон поезда вошли два человека в защитных костюмах, а также семь человек азиатской внешности в медицинских масках, которые кашляли. Люди в спецодежде провели их по всему составу и вывели на следующей станции.



Собеседник Интерфакса в пресс-службе метрополитена сказал, что администрация расценивает это как хулиганство.