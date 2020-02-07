Правительство рассмотрит вопрос о мерах к аптекам, которые завышают цены на маски на фоне ситуации с коронавирусом

Российское правительство рассмотрит сегодня вопрос о мерах к аптекам, которые завышают цены на маски на фоне ситуации с коронавирусом.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба предложила создать оперативный штаб из-за ситуации с ценами на медицинские маски. ФАС выяснила, что в январе повышение цен , причем не только в аптеках, но и в оптовом сегменте, произошло практически во всех регионах. Лидером стала Адыгея, где маски подорожали в 15 раз.