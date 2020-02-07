В Союзе журналистов России возмущены нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном. На сайте организации отмечается, что Союз журналистов будет следить за расследованием инцидента и ожидает, что в ближайшее время правоохранительные органы привлекут виновных в этом нападении к предусмотренной законом ответственности.

Елена Милашина сообщила «Эху», что накануне поздно вечером на них напали у входа в гостиницу «Континент» и избили.

На сайте Управления МВД Грозного сообщается, что полиция города проводит проверку.