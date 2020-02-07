Первые кокусы демократов в США завершились победой Пита Буттиджича

Первые кокусы демократов в США — собраний по выдвижению кандидатов для президентской кампании – завершились победой Пита Буттиджича. Окончательные результаты были опубликованы только через несколько дней.

Наибольшую поддержку сторонников Демпартии в Айове получил бывший мэр небольшого города в штате Индиана. У Пита БУттиджича 26,2 процента. Следом за ним с отрывом всего в 0.1 процента идёт сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Конкуренцию им другие кандидаты составить не смогли. Заметно уступили сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден. Сандерс не согласен с итоговыми цифрами, он сетует на неточности при определении итогов кокусов в Айове. То есть собраний в населённых пунктах штата, где сторонники Демпартии обсуждали кандидатов и открыто голосовали. Айова считается ключевым штатом, результат в котором очень сильно влияет на общие партийные выборы. При проведении кокусов у демократов возникли проблемы с подсчётом голосов: приложение, через которое итоговые протоколы пересылали в центральный штаб, перестало работать. Телефонные линии были перегружены. В итоге результатов пришлось ждать 4 дня. А Демпартия попала под шквал критики. Буттиджича немногие называют основным претендентом на кресло президента от Демпартии. Ему 38 лет – вдвое меньше чем остальным ключевым кандидатам. Он бывший офицер разведки, открытый гей и набожный католик.

У республиканцев в Айове ожидаемо победил президент Трамп. Ему отдали голоса более 97ми процентов сторонников партии. Следующий этап предварительных выборов — праймериз в Нью-Гемпшире — пройдет 11 февраля. Выборы президента США — 3 ноября.