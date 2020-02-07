Процедуру получения российского паспорта существенно упростят в ближайшее время

Будущим россиянам разрешат сохранять другое гражданство.

Требование об обязательном отказе от паспорта другого государства исчезнет из Закона о Гражданстве, причем соответствующие поправки могут быть приняты Госдумой уже в ходе весенней сессии. Авторы законопроекта полагают, что меры привлекут в страну от 5 до 10 миллионов человек и надеются прежде всего на увеличение потока из стран СНГ. Впрочем, и задача паспортизировать русскую диаспору в дальнем зарубежье тоже считается важной и актуальной. По словам главы комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, которого цитирует Коммерсант, на очереди и другие изменения в законе о гражданстве. В частности, может быть отменено условие об обязательном проживании в России в течении 5 лет и необходимость подтверждать законный источник доходов.

Это уже не первый шаг российских властей в этом направлению. В 2019 году Президент упросит процедуру выдачи гражданства жителям Донбасса. Кроме того вид на жительство, который выдавался на пять лет стал бессрочным.