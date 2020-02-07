ФАС зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей. В сообщении на сайте ведомства говорится, что повышение зафиксировано почти во всех регионах страны. Самое значительное отмечено в Адыгее — там трехслойные маски подорожали в 15 раз. ФАС обещает «очень жестко» наказать производителей или оптовиков при выявлении нарушений с их стороны.

Сегодня правительство рассмотрит вопрос о мерах к аптекам, которые завышают цены на маски.