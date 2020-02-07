В рабочей группе по поправкам в Конституцию предложили наделить часть сенаторов пожизненными полномочиями

С этой инициативой выступил академик РАН Александр Чубарьян.

Пожизненно заседать в Совфеде могли бы люди, цитата, «признаваемые цветом нации, вне всяких политических пристрастий и известные всей стране». Речь идет, например, о выдающихся деятелях культуры, науки и медицины. Об этом Александр Чубарьян сказал на заседании рабочей группы, пишет газета «Коммерсант». По мнению академика, это придаст палате больше морального авторитета. Он привел в пример итальянский сенат, где из более чем 300 человек шестеро имеют пожизненные полномочия, в их число входят все бывшие президенты страны с их согласия. Академик также предложил увеличить число сенаторов, назначаемых по президентской квоте. С какой целью – не поясняется. Как отмечает «Коммерсант», в рабочей группе к инициативе о пожизненных полномочиях отнеслись по-разному. При этом сопредседатель группы Талия Хабриева сказала, что она «может получить поддержку».

В Совфед входит по 2 представителя от каждого региона – всего 170 человек. Президент может назначать не более 10% сенаторов, но он еще ни разу не воспользовался этим правом.