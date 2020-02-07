Центральная комиссия Компартии Китая расследует факт возможного игнорирования властями провинции Хубей пневмонии

Как сообщает ТАСС, в Хубей отправятся инспекторы, чтобы расследовать смерть врача Ли Веньляна – он один из первых, кто предупредил о вспышке пневмонии. Это было еще 30 декабря, однако местные правоохранительные органы обвинили его в распространении слухов.

Ли Веньлян позже сам заразился, контактируя с больными и умер в ночь на пятницу.