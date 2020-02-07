Путин подписал указ о выплате ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, а также узникам концлагерей

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в связи с 75-й годовщиной Победы.

Выплата также полагается вдовам или вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией. Единовременная выплата полагается в размере 75 тысяч рублей.