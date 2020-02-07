«Коммерсантъ»: Российское гражданство можно будет получить без отказа от уже имеющегося

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что о законопроекте знает президент Путин, он согласован на уровне министерств и силовиков.

Опрошенные Коммерсантом депутаты называли целью законопроекта паспортизацию диаспоры за рубежом, а в качестве источников новых граждан указывали Германию и Приднестровье.