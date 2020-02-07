Российская делегация вылетела на переговоры Путина и Лукашенко в Сочи с задержкой в два часа из-за непогоды

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что рейс из Внукова был отложен из-за снежного бурана с сильным боковым ветром.

На борту находятся вице-премьер Алексей Аверчук, министр энергетики Александр Новак, первый зам.министра экономического развития Михаил Бабич, а также журналисты президентского пула.

По графику начало переговоров намечено на полдень.

Александр Лукашенко ранее в интервью «Эху» сказал, что Россия ведёт очень странную политику по отношению к Белоруссии.

Если Беларусь вообще отвернется от России, то будет понятно, куда она отвернется — отметил Лукашенко.