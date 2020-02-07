Ирина Винер заявила, что никакой попытки суицида у чемпионки мира по художественной гимнастике Солдатовой не было

Президент федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что никакой попытки суицида у чемпионки мира Александры Солдатовой не было и посоветовала журналистам убираться подальше.

Накануне СМИ сообщили о том, что Солдатова оказалась в клинике Склифосовского после попытки покончить собой. Гимнастку поместили в отделение кризисных состояний и психосоматических расстройств. Кроме того, ей зашили порезы на левой руке и диагностировали булимию. Ее тренер Анна Дьяченко, равно как и сама Солдатова уверяют, что она просто порезалась когда готовила завтрак. Ирина Винер отреагировала на ситуацию чрезвычайно эмоционально в адрес тех, кто написал об этом и добавила, что Солдатова здорова как бык, участвовала в репетиции гала-концерта, а сегодня будет выступать на нем. Ранее сама Винер говорила о проблемах со здоровьем у Солдатовой из-за которых она может пропустить вторую подряд Олимпиаду.

Александра Солдатова не выступила на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро. В последний момент тренеры предпочли ей Яну Кудрявцеву.