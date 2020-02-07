Минобороны России утверждает, что из-за действий Израиля под обстрел в Сирии едва не попал лайнер, на борту которого было более 170 пассажиров.

Израильские истребители вчера обстреляли ракетами «воздух-земля» пригороды Дамаска, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам это случилось внезапно. По окрестностям сирийской столицы выпустили 8 ракет. Правительственные войска отражали атаку с помощью зенитных ракетных комплексов ПВО. В этот момент в окрестностях Дамаска на посадку заходил гражданский самолёт Airbus-320. Он летел в столицу Сирии из Тегерана. На борту было 172 пассажира. Как утверждает Конашенков, лайнер едва не попал под обстрел. Диспетчеры помогли пилотам увести самолёт из зоны поражения, он приземлился на российской авиабазе Хмеймим. Представитель Минобороны обвинил израильских военных, что при операциях в Сирии они цитата по Интерфаксу «используют для прикрытия гражданские самолёты для того чтобы блокировать работу сирийской системы ПВО». Это, по словам Конашенкова, становится характерной чертой израильских ВВС. Обвинения в Израиле пока не комментировали.

Напомним, месяц назад Иран сбил пассажирский самолёт через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев. Погибли 176 человек, в основном иранцы и канадцы. На борту также были граждане Украины, Германии и ещё нескольких стран. Власти Ирана сначала пытались скрыть истинные причины катастрофы, но затем признали вину военных.