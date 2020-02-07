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10:00, 07 февраля 2020

Управляющий партнер UFG частично раскрыла доходы главы правительства Михаила Мишустина и его семьи

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко частично раскрыла доходы главы правительства Михаила Мишустина и его семьи от работы в этой инвестиционной компании. Письмо опубликовано в РБК.

Вознаграждение Мишустина в 2009 году составило около двух с половиной миллионов долларов. Жена премьер-министра, его мать и сестра за период с 2010 по 2015 заработали там 33 с половиной миллиона.

После информационной программы Эхо в нашем эфире письмо UFG о доходах Мишустина и его семьи прокомментирует экономист Олег Вьюгин.



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