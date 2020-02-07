Японская компания Тойота объявила о временной приостановке производства на своих заводах в Китае в связи с распространением коронавируса. В заявлении компании говорится, что заводы закрываются 10 февраля и рассчитывают вернуться к нормальной работе 17-го.

У Тойоты в Китае 12 заводов по производству автомобилей и комплектующих.