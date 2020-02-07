Минобороны РФ утверждает, что пассажирский лайнер чуть не попал под огонь во время израильских ударов под Дамаском

Минобороны России утверждает, что пассажирский лайнер чуть не попал под огонь во время вчерашних израильских ударов под Дамаском. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что речь идет об Эйрбасе-320, который выполнял рейс Тегеран-Дамаск.

По словам Конашенкова, он мог попасть под огонь систем ПВО Сирии, которые отражали авиаудар, однако диспетчерам удалось увести его из зоны поражения и посадить на российской авиабазе Хмеймим.

Израильская сторона это заявление пока никак не прокомментировала.