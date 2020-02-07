Бывший вице-премьер России Алексей Гордеев переходит на работу в Госдуму. Как заявил вице-спикер палаты Сергей Неверов, Гордеев не только получит мандат депутата, но и займет пост заместителя председателя Думы. Сам же Неверов намерен сосредоточиться на работе фракции.

Свой мандат Гордееву уступит Геннадий Кулик, который перейдет на работу советником председателя Госдумы, — сказал Неверов.