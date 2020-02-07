В столице Чечни напали на журналистку Новой газеты Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Это случилось в холле гостиницы, где они остановились. По предположению Елены Милашиной, эта атака была совершена с санкции властей республики.

Журналистка и адвокат прибыли в Грозный на суд по делу блогера Ислама Муханова, который был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия. До этого он снял видео о Рамзане Кадырове и его соратниках.