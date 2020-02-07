Бывший вице-премьер правительства России Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы — свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик. Об этом заявил нынешний вице-спикер от Единой России Сергей Неверов. По его словам, сам он сосредоточится на работе во фракции и на взаимодействии «Единой России» с региональными парламентами.