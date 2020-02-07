Бывший вице-премьер правительства России Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы — свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик. Об этом заявил нынешний вице-спикер от Единой России Сергей Неверов. По его словам, сам он сосредоточится на работе во фракции и на взаимодействии «Единой России» с региональными парламентами.
2020-02-07T09:00:00+03:00
2020-02-07T09:04:01+03:00
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09:00, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…