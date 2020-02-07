В Хабаровске с сегодняшнего дня вводится «масочный режим» – медицинские маски обязаны носить работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели и медики, — все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей.

На сайте городской администрации отмечается, что такие меры вводятся из-за участившихся случаев Острых респираторно-вирусных инфекций.

Медицинская маска нужна при непосредственном контакте с заболевшим инфекционным заболеванием, сказала в нашем эфире биолог Ирина Якутенко.

Ирина Якутенко добавила, что маски нужно менять каждые два часа и соблюдать необходимую гигиену.